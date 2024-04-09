Пенсионер на «Матизе» сбил 7-летнего ребенка на велосипеде в Лаголово

Юный велосипедист пострадал в ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти вечером 8 апреля. Его сбили во дворе при родителях.



Наезд произошел в 20:20 на Садовой улице в деревне Лаголово. 71-летний мужчина на Daewoo Matiz сбил 7-летнего мальчика, который ехал на велосипеде по дворовой территории в сопровождении родителей, сообщает 9 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По данным «Фонтанки», юный велосипедист двигался во встречном машине направлении.

В результате ДТП ребенка с различными травмами госпитализировали в состоянии средней тяжести. Водитель «Матиза» с 2023 по 2024 год семь раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, все штрафы — за превышение скорости.