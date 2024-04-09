Участник СВО пожаловался на сожительницу, которая забрала у него миллион и уехала с любовником

Настоящая драма разыгралась в жизни участника СВО по имени Олег. Накануне он обратился в полицию и пожаловался на свою сожительницу. Заявление пока написать не смог — на фронте он получил ранение правой руки. Об этом «Фонтанке» стало известно 9 апреля.



Фронтовик позвонил в полицию из военного госпиталя. Он рассказал, что воевал, имеет ранение, контужен. Его 49-летняя сожительница обманула его, забрав более миллиона рублей и уехав с любовником в родной город Воткинск, что в Республике Удмуртия. Мужчина сказал, что готов написать заявление, но в этом ему нужна помощь, так как у правой руки отсутствует локтевой сустав, а левой он писать не умеет.

