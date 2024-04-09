Защита титула и неожиданное серебро. Чем удивлял турнир на Кубок Концерна «Алмаз — Антей»

Матч за третье место XV Турнира по мини-футболу на Кубок Концерна ВКО «Алмаз — Антей» среди школьников Поделиться Поделиться





В Петербурге с 26 по 30 марта проходил XV Турнир по мини-футболу на Кубок Концерна ВКО «Алмаз — Антей» среди школьников. В этом году в нем приняли участие 10 школ Невского района: №№ 641, 343, 346, 527, 39, 14, 348, 498, 20 и 574, то есть около 200 юных спортсменов. Сначала ребята соревновались в отборочных матчах, которые проводились каждый день со вторника по пятницу. Всего в рамках группового этапа состоялось 20 игр. Итоговые состязания прошли в субботу, 30 марта.

Бронза с золотым отливом В этом году, как и в прошлом, третье место в соревновании заняла команда школы №641, одна из сильнейших в истории турнира. В ее копилке — шесть кубков, два серебра и четыре бронзы. А на пьедестал ее футболисты не попали всего дважды, заняв четвертые места. Тренер команды Сергей Карасев назвал результат XV Турнира «бронзой с золотым отливом». То есть, конечно же, хотелось бы большего, но при этом игру ребят наставник оценивает положительно. «У нас идет смена поколений, и к первому матчу просто еще не было сыгранности, — признает он. — Мы вели 1:0 за пять минут до конца игры, но, к сожалению, произошел нелепый рикошет, счет сравнялся, и потом две индивидуальные ошибки решили все. А здесь регламент такой, что, если проигрываешь один матч, очень сложно потом попасть в финал».

Матч за третье место XV Турнира по мини-футболу на Кубок Концерна ВКО «Алмаз — Антей» среди школьников Матч за третье место XV Турнира по мини-футболу на Кубок Концерна ВКО «Алмаз — Антей» среди школьников Матч за третье место XV Турнира по мини-футболу на Кубок Концерна ВКО «Алмаз — Антей» среди школьников Матч за третье место XV Турнира по мини-футболу на Кубок Концерна ВКО «Алмаз — Антей» среди школьников Матч за третье место XV Турнира по мини-футболу на Кубок Концерна ВКО «Алмаз — Антей» среди школьников Матч за третье место XV Турнира по мини-футболу на Кубок Концерна ВКО «Алмаз — Антей» среди школьников Поделиться Поделиться





Но, начиная со второй игры, ребята, по словам тренера, «ярко проявили себя». В итоге команда забила больше всех мячей в своей подгруппе — 27, а пропустила всего 5.

«Я доволен новым составом, особенно в последних матчах, — говорит Сергей. — Мы в основном исходили из тактики. Был план на игру, было понимание, что должен делать каждый игрок, чтобы победить. В матче за бронзу соперник был непростой. Если бы мы не выполнили этот план, думаю, пришлось бы сложно. Ребята молодцы. Особенно понравились защитники: один сейчас учится в четвертом классе, другой — в пятом».

Следующий шаг для команды — найти нового вратаря и достойно выступить в турнире 2025 года, что неизменно означает — бороться за медали. «У нас есть традиции, любовь к футболу, стремление побеждать, которое не остывает. То есть если выиграл, хочется выигрывать дальше», — подчеркивает тренер.

Серебро для незаменимых Команда школы №574, занявшая по итогам турнира второе место, был тем самым соперником, которому 641-я проиграла в самом первом матче. Обычно, признается тренер Юлиана Лемницкая, их встречи заканчиваются ровно наоборот. Но в этот раз удача была на стороне 574-й. Помогло и то, что ее футболисты были немного постарше своих противников и физическая подготовка у них была соответствующая.

Матч за первое место XV Турнира по мини-футболу на Кубок Концерна ВКО «Алмаз — Антей» среди школьников Матч за первое место XV Турнира по мини-футболу на Кубок Концерна ВКО «Алмаз — Антей» среди школьников Матч за первое место XV Турнира по мини-футболу на Кубок Концерна ВКО «Алмаз — Антей» среди школьников Матч за первое место XV Турнира по мини-футболу на Кубок Концерна ВКО «Алмаз — Антей» среди школьников Матч за первое место XV Турнира по мини-футболу на Кубок Концерна ВКО «Алмаз — Антей» среди школьников Матч за первое место XV Турнира по мини-футболу на Кубок Концерна ВКО «Алмаз — Антей» среди школьников Матч за первое место XV Турнира по мини-футболу на Кубок Концерна ВКО «Алмаз — Антей» среди школьников Поделиться Поделиться





В команде школы №574 также идет смена поколений: все ее участники в этом году впервые сражались за кубок. Более того, два самых сильных футболиста в последний момент уехали на сборы, и в финале пришлось играть лимитированным составом. На замену был всего один человек!

«Ребят можно похвалить за стойкость. Они были как выжатые лимоны, ведь пришлось отыграть 30 минут практически без замен, — рассказывает Юлиана. — В команде все молодцы, каждый выполняет свою задачу. Но мы понимаем, что вратарь у нас, конечно, золотой. Если бы не он, то в финале нам бы, наверное, забили 15 или 18 голов, как было у других школ, игравших против 346-й. Он учится в четвертом классе и еще пару лет сможет участвовать в этом турнире».

Победитель забегает с флангов Футболисты школы №346 уже второй год подряд забирают главный приз состязаний. Как признается тренер команды Алексей Андриянов, в 2023-м команда «не должна была выигрывать финал»: в ее победе была ощутимая доля везения. В этот раз перед ней стояла сложная задача — защитить завоеванный титул.

Матч за первое место XV Турнира по мини-футболу на Кубок Концерна ВКО «Алмаз — Антей» среди школьников Матч за первое место XV Турнира по мини-футболу на Кубок Концерна ВКО «Алмаз — Антей» среди школьников Матч за первое место XV Турнира по мини-футболу на Кубок Концерна ВКО «Алмаз — Антей» среди школьников Поделиться Поделиться





«Перед началом турнира мальчишкам было сказано, что проще забраться на вершину, нежели штурмовать следующую, – вспоминает наставник. – Задача была, конечно, подтвердить статус, показать еще более качественную игру, что, на мой взгляд, получилось. Я доволен футбольными качествами команды: заряженностью, самоотдачей, энергией, драйвом, куражом. Мальчишки каждый матч все делали по-футбольному».

Уровень подготовки юных спортсменов позволял дать им на поле полную свободу. «У меня была задача не мешать мальчишкам, поэтому им разрешалось абсолютно все — игра пятками, взаимодействие, забегание по флангам. Последнее — наша фирменная фишка. Так никто не делает, но это, опять-таки, признак зрелой команды», — отмечает Алексей.

Тренер победителей также поблагодарил Концерн «Алмаз-Антей» за качественное проведение турнира: «Все организовано блестяще — очень тепло, по-семейному, комфортно. Приезжаешь и радуешься, что есть возможность в каникулы поиграть в такой футбол, в таких условиях».

Впереди — Кубок Бурчалкина Подводя итоги XV Турнира по мини-футболу, помощник генерального директора Концерна ВКО «Алмаз –Антей» Александр Коваленко отметил особую роль подобных мероприятий в формировании характера их юных участников. «Детей воспитывает семья, но и увлечение спортом готовит из них правильных людей. Такие игровые виды, как футбол, дают волю к победе, командный дух, сплоченность. Закаляют для будущей жизни», — подчеркнул представитель Концерна.

Михаил Подвязников награждает участников XV Турнира по мини-футболу на Кубок Концерна ВКО «Алмаз — Антей» среди школьников Александр Коваленко и Абубакр Юсуфов, обладатель награды «За волю к победе» Михаил Подвязников награждает участников XV Турнира по мини-футболу на Кубок Концерна ВКО «Алмаз — Антей» среди школьников Михаил Подвязников награждает участников XV Турнира по мини-футболу на Кубок Концерна ВКО «Алмаз — Антей» среди школьников Команда школы №346 Поделиться Поделиться





В 2024 году «Алмаз –Антей» продолжит поддерживать детско-юношеский спорт, и ближайшее важное событие этого направления — VI Международный турнир на Кубок Льва Дмитриевича Бурчалкина в Санкт-Петербурге. По мнению организаторов, он станет ключевым событием футбольного сезона.

«Турнир пройдет с 17 по 19 мая 2024 года в обновленном формате: каждая команда сыграет минимум четыре матча, раньше их было три. Получалось, что проигравшие первую игру спортсмены автоматически не могли бороться за призовые места. Мы посчитали, что новый формат сделает турнир интереснее», — рассказал Михаил Подвязников, заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей», генеральный директор АО «Обуховский завод».

СПРАВКА

Идея турнира по мини-футболу на Кубок Концерна ВКО «Алмаз — Антей» для школьников возникла в 2008 году, тогда же состоялись первые соревнования. Их основная цель — вовлечь детей в занятия спортом и привить культуру здорового образа жизни. Первый турнир собрал восемь команд и оказался настолько успешным, что его стали проводить ежегодно. Всего за 15 лет в состязаниях приняли участие более 4000 школьников.

Фотографии: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», ИНН 7731084175