Филолог разберет легенды и мифы в творчестве Набокова

Главный герой должен вызволить возлюбленную из некоего иного мира, но ему это не удается. Нет, это не миф об Орфее и Эвридике, это набоковская «Весна в Фиальте». Послушаем 11 апреля в библиотеке «Семеновская» лекцию, и отметим 125-летие со дня рождения Набокова. Бесплатно. 16+
Орфей допустил досадную промашку: сложно ли было воздержаться и не смотреть на Эвридику, пока не вывел ее из царства Аида? У героя «Весны в Фиальте» Васеньки, казалось, тоже был шанс освободить Нину, и он его упустил. Доктор филологических наук Любовь Бугаева, профессор кафедры истории русской литературы СПбГУ, отмечает: сюжет о том, как Орфей искал Эвридику — не просто тема или мотив отдельно взятого произведения. Аллюзии есть и в других произведениях писателя, они все образуют как бы гипертекст. Возьмем «Возвращение Чорба». За русского писателя-эмигранта выходит замуж девушка из буржуазной семьи. И она вскоре оказывается там, откуда не возвращаются. В рассказе упомянут «угол оперы, черное плечо каменного Орфея, выделявшееся на синеве ночи…». Неслучаен не только Орфей, но и опера. Первой оперой в истории (по крайней мере из дошедших до нас) считается «Эвридика» Якопо Пери, исполненная в 1600 году. И если в древнегреческом мифе Орфей не смог спасти Эвридику и погибает сам, то в «оперном» варианте боги сжалились, оставив обоих в живых.
В каких произведениях Набокова мы видим античных героев? Как миф об Орфее и Эвридике связан с «Ultima Thule» о загадочном острове, который в Античности считался северной границей мира? Узнаем 11 апреля на лекции «Легенды и мифы в творчестве Набокова» в библиотеке «Семеновская» (Малодетскосельский пр., д. 42). Начало в 18.30.
Александра Шеромова