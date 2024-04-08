Филолог разберет легенды и мифы в творчестве Набокова

Орфей допустил досадную промашку: сложно ли было воздержаться и не смотреть на Эвридику, пока не вывел ее из царства Аида? У героя «Весны в Фиальте» Васеньки, казалось, тоже был шанс освободить Нину, и он его упустил. Доктор филологических наук Любовь Бугаева, профессор кафедры истории русской литературы СПбГУ, отмечает: сюжет о том, как Орфей искал Эвридику — не просто тема или мотив отдельно взятого произведения. Аллюзии есть и в других произведениях писателя, они все образуют как бы гипертекст. Возьмем «Возвращение Чорба». За русского писателя-эмигранта выходит замуж девушка из буржуазной семьи. И она вскоре оказывается там, откуда не возвращаются. В рассказе упомянут «угол оперы, черное плечо каменного Орфея, выделявшееся на синеве ночи…». Неслучаен не только Орфей, но и опера. Первой оперой в истории (по крайней мере из дошедших до нас) считается «Эвридика» Якопо Пери, исполненная в 1600 году. И если в древнегреческом мифе Орфей не смог спасти Эвридику и погибает сам, то в «оперном» варианте боги сжалились, оставив обоих в живых.

