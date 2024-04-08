Пострадавшие от паводка в Орске получат 100 тысяч рублей первоочередной поддержки

Члены семей, пострадавших от паводка и последствий прорыва дамбы в Орске, получат по сто тысяч рублей в качестве первоочередной поддержки. Об этом заявил 8 апреля мэр города Василий Козупица.
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Члены семей, пострадавших от паводка и последствий прорыва дамбы в Орске, получат по сто тысяч рублей в качестве первоочередной поддержки. Об этом заявил 8 апреля мэр города Василий Козупица.
Новость дополняется.
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