В Петербурге приговорили педофила, надругавшегося над 10-летней

Жертвой стала племянница его сожительницы. Согласно материалам, впервые девочка подверглась насилию в 2019 году, когда ей было 10 лет. В 2022 году мужчина силой принудил её к сексу. Установлено, что в каждом случае он был в наркотическом опьянении.

О приговоре 34-летнему жителю Башкортостана 8 апреля сообщил петербургский Следственный комитет. Его признали виновным в двух эпизодах насильственных действий сексуального характера и изнасиловании несовершеннолетней.

Больше двадцати лет колонии получил мужчина за надругательство над ребёнком в Петербурге. Девочка подвергалась насилию неоднократно.

«Фонтанка» писала, что подозреваемого задержали в июне прошлого года после того, как школьница смогла рассказать о случившемся.



Приговор Евгений Мешков слушал 5 апреля в Красносельском районном суде, сообщили в объединённой пресс-службе судов. Ему назначили 21 год и 6 месяцев в колонии строгого режима и обязали выплатить в пользу потерпевшей миллион рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшей.

