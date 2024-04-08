    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 12

    3 м/с, с-з

    759мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd92.42eur100.13

    В Петербурге приговорили педофила, надругавшегося над 10-летней

    2212
    1 комментарий

    Больше двадцати лет колонии получил мужчина за надругательство над ребёнком в Петербурге. Девочка подвергалась насилию неоднократно.

    О приговоре 34-летнему жителю Башкортостана 8 апреля сообщил петербургский Следственный комитет. Его признали виновным в двух эпизодах насильственных действий сексуального характера и изнасиловании несовершеннолетней.

    Жертвой стала племянница его сожительницы. Согласно материалам, впервые девочка подверглась насилию в 2019 году, когда ей было 10 лет. В 2022 году мужчина силой принудил её к сексу. Установлено, что в каждом случае он был в наркотическом опьянении.

    «Фонтанка» писала, что подозреваемого задержали в июне прошлого года после того, как школьница смогла рассказать о случившемся.

    Приговор Евгений Мешков слушал 5 апреля в Красносельском районном суде, сообщили в объединённой пресс-службе судов. Ему назначили 21 год и 6 месяцев в колонии строгого режима и обязали выплатить в пользу потерпевшей миллион рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПедофилПриговор
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close