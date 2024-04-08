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    Эксперты прогнозируют падение российского автопрома на 50% из-за экспансии «китайцев»

    2041
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    Экспертный совет при думском Комитете по промышленности и торговле прогнозирует сокращение производства отечественными автоконцернами до 50%, передает РИА Новости со ссылкой на «АвтоВАЗ». Специалисты объясняют такую перспективу падением спроса на рынке, причина которого — экспансия «китайцев».

    Вывод экспертов: необходима господдержка, в частности — повышение утилизационного сбора.

    «При сохранении текущих тенденций отечественные автопроизводители будут вынуждены сокращать производство до 50% из-за вынужденного перехода на односменный режим работы (вместо двухсменного)», — цитирует агентство резолюцию заседания, проведенного президентом «АвтоВАЗа» Максимом Соколовым.

    Упоминается также падение спроса, в котором винят масштабные скидки на импортные китайские автомобили. Российские производители видят выход в планомерном увеличении утилизационного сбора, который должен будет простимулировать инвестиции иностранных компаний в создание и развитие локальных производств.

    О том, как формируются цены на китайский автопром, «Фонтанка» рассказывала здесь.

    А вот здесь — о том, какие меры российское правительство ввело с 1 апреля, чтобы сделать невыгодным так называемый «серый импорт» автомобилей через страны ЕАЭС (это Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Армения).

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