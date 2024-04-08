Эксперты прогнозируют падение российского автопрома на 50% из-за экспансии «китайцев»

Экспертный совет при думском Комитете по промышленности и торговле прогнозирует сокращение производства отечественными автоконцернами до 50%, передает РИА Новости со ссылкой на «АвтоВАЗ». Специалисты объясняют такую перспективу падением спроса на рынке, причина которого — экспансия «китайцев».

Вывод экспертов: необходима господдержка, в частности — повышение утилизационного сбора.



«При сохранении текущих тенденций отечественные автопроизводители будут вынуждены сокращать производство до 50% из-за вынужденного перехода на односменный режим работы (вместо двухсменного)», — цитирует агентство резолюцию заседания, проведенного президентом «АвтоВАЗа» Максимом Соколовым.

