Пожилая петербурженка решила заработать на бирже и потеряла 16,5 млн рублей

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено по факту обмана пенсионерки из Петербурга. В свои 85 лет она решила приумножить накопления, но в итоге лишилась очень большой суммы.



Как стало известно «Фонтанке» 8 апреля, пенсионерка обратилась в полицию накануне. Она рассказала, что с апреля 2023 года по январь 2024 года пыталась заработать на Европейской финансовой бирже и переводила неизвестным деньги. Женщина отправила брокеру более 16,5 млн рублей, но не получила прибыли. Свои накопления она тоже обратно не вывела. Все это время пенсионерка не обращалась в полицию, так как не думала, что ее обманывают.

