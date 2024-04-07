Петербургские коммунальщики подали иск к звезде «Улиц разбитых фонарей» Селину. Его заставят платить по счетам

ГУП «Топливно-энергетический комплекс Петербурга» подал иск к звезде сериала «Улицы разбитых фонарей», заслуженному артисту РФ Сергею Селину. Согласно карточке из Арбитражного суда, он задолжал коммунальщикам.



Как стало известно «Фонтанке» 7 апреля, речь идет о долге у ИП Селина в 51,6 тысячи рублей. Судя по данным из открытых источников, ИП Селина занимается сдачей недвижимости в аренду.



Иск ТЭКа приняли 5 апреля, и теперь у сторон есть 15 рабочих дней, чтобы сверить расчеты, а в случае оплаты долга — предоставить документы.