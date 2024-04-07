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    Петербургские коммунальщики подали иск к звезде «Улиц разбитых фонарей» Селину. Его заставят платить по счетам

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    12 комментариев

    ГУП «Топливно-энергетический комплекс Петербурга» подал иск к звезде сериала «Улицы разбитых фонарей», заслуженному артисту РФ Сергею Селину. Согласно карточке из Арбитражного суда, он задолжал коммунальщикам.

    Как стало известно «Фонтанке» 7 апреля, речь идет о долге у ИП Селина в 51,6 тысячи рублей. Судя по данным из открытых источников, ИП Селина занимается сдачей недвижимости в аренду.

    Иск ТЭКа приняли 5 апреля, и теперь у сторон есть 15 рабочих дней, чтобы сверить расчеты, а в случае оплаты долга — предоставить документы.

    «Фонтанка» обратилась за комментарием к ТЭК, там обещали проверить информацию и ответить позже.

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    ДолгиСуд
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    Комментарии 12

    Гость07 Апр 2024 в 18:29
    Сергей Селин прав. Ну образовалась задолженность и что теперь из этого? Оплатит или добровольно или по суду. Писать больше не о чем? Как-будто все такие ангелы тут собрались, ни у кого никогда долгов не образовывалось что ли?
    +2−0
    Гость07 Апр 2024 в 18:25
    Написали Индивидуальный Предприниматель Селина занимается ...
    +0−0
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