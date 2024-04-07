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    Оружейного барона обнаружили в поселке Ленобласти. Он хранил свой арсенал в багажнике «Лады»

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    Солидный склад оружия нашли в багажнике автомобиля в поселке Толмачево Ленобласти. Владельца машины даже не пришлось искать.

    Как стало известно «Фонтанке» 7 апреля, необычную находку обнаружили правоохранители во время обхода жилого массива. Сначала их заинтересовал пьяный 26-летний мужчина, который стоял рядом со своим автомобилем Lada. При осмотре авто там обнаружили двуствольное охотничье ружье, 400-граммовую тротиловую шашку, части ударно-спусковых механизмов, 17 пистолетных патронов, 45 охотничьих патронов, запалы и замедлители к ручной гранате и четыре детонатора к взрывателю.

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    Владелец машины объяснил, что ружье и его части ему достались от отца, который умер 10 лет назад, а всё остальное он якобы нашел в лесу. Мужчина заверил, что хранил весь арсенал просто так, без какой-либо цели.

    Оружие и боеприпасы изъяли и исследовали. В отношении мужчины составили административный протокол о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    По данным «Фонтанки», ранее мужчина был неоднократно судим за кражи, умышленное уничтожение или повреждение имущества и причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, использованных в качестве оружия.

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