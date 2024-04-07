Оружейного барона обнаружили в поселке Ленобласти. Он хранил свой арсенал в багажнике «Лады»

Солидный склад оружия нашли в багажнике автомобиля в поселке Толмачево Ленобласти. Владельца машины даже не пришлось искать.
Как стало известно «Фонтанке» 7 апреля, необычную находку обнаружили правоохранители во время обхода жилого массива. Сначала их заинтересовал пьяный
Владелец машины объяснил, что ружье и его части ему достались от отца, который умер
Оружие и боеприпасы изъяли и исследовали. В отношении мужчины составили административный протокол о мелком хулиганстве (
По данным «Фонтанки», ранее мужчина был неоднократно судим за кражи, умышленное уничтожение или повреждение имущества и причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, использованных в качестве оружия.