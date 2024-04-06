В Петербурге 100-летней пенсионерке вручили паспорт РФ

100-летней гражданке Белоруссии Марии Александровне Аноховой вручили паспорт РФ. Она уже 7 лет жила в Петербурге у детей, но решила принять гражданство только недавно. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

В феврале нынешнего года пенсионерка решила принять гражданство и обратилась с заявлением — оно было рассмотрено в кратчайшие сроки.



«2 апреля Марии Александровне исполнилось 100 лет. Узнав об этом, мои коллеги выехали по месту жительства пенсионерки, чтобы не только принять у нее Присягу гражданина Российской Федерации и вручить заветный документ, но и лично поздравить с юбилеем», — сказано в публикации Волк.