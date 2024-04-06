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    В Петербурге 100-летней пенсионерке вручили паспорт РФ

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    11 комментариев

    100-летней гражданке Белоруссии Марии Александровне Аноховой вручили паспорт РФ. Она уже 7 лет жила в Петербурге у детей, но решила принять гражданство только недавно. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

    тг-канал Ирина Волк

    В феврале нынешнего года пенсионерка решила принять гражданство и обратилась с заявлением — оно было рассмотрено в кратчайшие сроки.

    «2 апреля Марии Александровне исполнилось 100 лет. Узнав об этом, мои коллеги выехали по месту жительства пенсионерки, чтобы не только принять у нее Присягу гражданина Российской Федерации и вручить заветный документ, но и лично поздравить с юбилеем», — сказано в публикации Волк.

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    Вручение паспорта
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    Комментарии 11

    Гость06 Апр 2024 в 19:17
    За новой квартиркой для внучков приехала?
    +0−0
    Гость06 Апр 2024 в 19:11
    Вот смотришь на это и позитив получаешь
    +1−0
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