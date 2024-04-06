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    Польша подняла в небо военные самолеты из-за активности российской авиации

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    3 комментария

    Польские самолеты были подняты в воздух из-за активности дальней российской авиации. Об этом сообщило утром 6 апреля оперативное командование вооруженных сил Польши в соцсети Х (бывший Twitter).

    Жителей страны предупредили о возможном повышении уровня шума, в особенности на юго-востоке страны.

    «Коммерсант» уточняет, что в прошлый раз польские самолеты поднимались в воздух 29 марта. Польские военные причиной назвали действия российской армии.

    24 марта польские военные заявили, что российская крылатая ракета нарушила воздушное пространство страны возле села Осердув (Люблинское воеводство, в нескольких километрах от северо-западной границы Украины) и находилась в нем 39 секунд.

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    Комментарии 3

    mol4un06 Апр 2024 в 12:32
    Боятся — значит, уважают!
    +0−0
    Гость06 Апр 2024 в 12:26
    Данная новость направлена на подчёркивание величия.
    +0−0
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