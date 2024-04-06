Польша подняла в небо военные самолеты из-за активности российской авиации

Польские самолеты были подняты в воздух из-за активности дальней российской авиации. Об этом сообщило утром 6 апреля оперативное командование вооруженных сил Польши в соцсети Х (бывший Twitter).
Жителей страны предупредили о возможном повышении уровня шума, в особенности на юго-востоке страны.
«Коммерсант» уточняет, что в прошлый раз польские самолеты поднимались в воздух 29 марта. Польские военные причиной назвали действия российской армии.
24 марта польские военные заявили, что российская крылатая ракета нарушила воздушное пространство страны возле села Осердув (Люблинское воеводство, в нескольких километрах от северо-западной границы Украины) и находилась в нем 39 секунд.