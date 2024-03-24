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    ВС Польши: российская ракета находилась над территорией страны 39 секунд

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    16 комментариев

    Военные Польши утром 24 марта заявили, что российская крылатая ракета нарушила воздушное пространство страны. Об этом в воскресенье, 24 марта, говорится в сообщении польского военного ведомства, передает РИА Новости.

    Представители оперативного командования Польши утверждают, что в 04:23 по местному времени (в 06:23 по Москве) российская ракета якобы вошла в воздушное пространство Польши, но менее чем через минуту она изменила курс и покинула границы страны.

    «Этот объект вошел в польское воздушное пространство возле села Осердув (Люблинское воеводство) и оставался там 39 секунд», — заявляет оперативное командование Вооруженных сил Польши (цитата по «Интерфакс»).

    За ракетой велось пристальное наблюдение по радарам, отмечают военные. Польское село Осердув находится в нескольких километрах от северо-западной границы Украины, ближайший крупный украинский город — Львов.

    Это не первое заявление польских военных о появлении ракет в небе над Польшей после начала боевых действий между Россией и Украиной. Так, 4 марта на территории Польши упал «неизвестный военный объект». В конце декабря прошлого года ВС Польши заявляли еще об одной ракете, которая пролетела через воздушное пространство страны.

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    Польша
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    Комментарии 16

    Гость24 Мар 2024 в 13:12
    ПРИСМАТРИВАЛАСЬ...!!!!!!
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