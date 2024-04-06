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    Уголовный розыск спас пожилую петербурженку от непоправимой ошибки

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    9 комментариев

    87-летняя пенсионерка из Петербурга едва не стала жертвой мошенников. От необдуманного поступка женщину спасли оперативники уголовного розыска. Об этом «Фонтанке» стало известно 6 апреля.

    В четверг вечером в полицию поступил сигнал о том, что в одну из квартир дома 56 по бульвару Новаторов, предположительно, звонят жулики. На место сразу же были направлены ближайшие наряды. Прибывшим силовикам пенсионерка рассказала, что как раз говорила по телефону с незнакомцем, который рассказал, что ее родственница попала в аварию и что нужно срочно передать деньги в больницу.

    Пожилой петербурженке объяснили, что говорила она с мошенниками. А оперативники уголовного розыска задержали курьера, который приехал за деньгами. Правда, молодой мужчина оказался ни при чем, заказ он получил через приложение «Яндекса». После беседы курьера отпустили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Мошенничество
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    УДИВЛЕНИЕ2
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    Комментарии 9

    Pilat06 Апр 2024 в 12:08
    Вечера так же пытались развести и мою пожилую родственницу.
    Да только везде где нужно оставлять телефоны, всегда записан мой телефон, а не её :-))))
    По результату короткой беседы - они сильно огорчились.
    Кстати звонивший говорил с совершенно явным свиным акцентом.
    +2−0
    Гость06 Апр 2024 в 12:06
    Ага,-попались! Значит,эта платформа,-"соучастник"мошенничества?! Только не говорите,что"ничего не знали?" "Незнание",-не освобождает от ответсвенности!
    +1−0
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