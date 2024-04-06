Уголовный розыск спас пожилую петербурженку от непоправимой ошибки

87-летняя пенсионерка из Петербурга едва не стала жертвой мошенников. От необдуманного поступка женщину спасли оперативники уголовного розыска. Об этом «Фонтанке» стало известно 6 апреля.
В четверг вечером в полицию поступил сигнал о том, что в одну из квартир дома 56 по бульвару Новаторов, предположительно, звонят жулики. На место сразу же были направлены ближайшие наряды. Прибывшим силовикам пенсионерка рассказала, что как раз говорила по телефону с незнакомцем, который рассказал, что ее родственница попала в аварию и что нужно срочно передать деньги в больницу.
Пожилой петербурженке объяснили, что говорила она с мошенниками. А оперативники уголовного розыска задержали курьера, который приехал за деньгами. Правда, молодой мужчина оказался ни при чем, заказ он получил через приложение «Яндекса». После беседы курьера отпустили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.