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    «Сказать сейчас в Америке просто «Пис»...» На российском ТВ обсудили последний день рождения НАТО

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    95 комментариев

    Американцы скрыли детали подготовки террористического акта в подмосковном «Крокус Сити Холле», Киев использовал трагедию, чтобы попытаться разжечь ксенофобские настроения в России, и посадят ли тех сволочей, благодаря которым не знающие русского языка иностранцы получают трудовые патенты, — вопросы звучали в студиях общественно-политических ток-шоу, которые по будням транслируют телеканалы «Россия 1», НТВ и Первый канал.

    Свежий выпуск «Коробки передач» 5 апреля публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». На этой неделе по российскому ТВ также говорили:

    • о ядерной державе, которая встала на путь самоуничтожения;
    • о дне рождения НАТО, который может стать последним;
    • о детях элиты, которые развлекаются в Европе, а не на передовой.

    Подписывайтесь на телеграм-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы всегда быть в гуще событий. Прямо сейчас идет розыгрыш и можно получить полезный приз — колонку «Алису». Выгодное отличие «Алисы» от телевизора в том, что, когда ты с нею разговариваешь, она отвечает.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 95

    НеЛапкин07 Апр 2024 в 10:01
    Вообще, если опустить всю дичь , что соловьёв несёт, можно отслеживать курс властей. После теракта власти сместили акцент на то, что мигрантов будут прореживать и нелегалов высылать, а так же тех, кто по патенту плотник, а пошёл в курьеры/таксеры. После соловьёвских трелей, я сделал вывод, что на олигархи надавили на василича , или на кого там надо и вопрос с мигрантами подвис и акценты сместились в сторону Украины. Мол все беды от неё. Мигранты были есть и будут, а мы уйдём со временем. Олигархам не выгодны такие , как мы , с амбициями, с образованием, с требованиями соблюдения ТК . Мигранты , с ними проще и бизнесу, и чиновникам. На них и денег можно больше заработать, а в случае чего их проще обмануть. Проза жизни, так сказать
    +1−0
    Otkating07 Апр 2024 в 09:27
    "Социализм нарушает как минимум три из десяти заповедей: он превращает правительство в Бога, узаконивает воровство и повышает жадность."
    Шапиро.
    +0−0
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