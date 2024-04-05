«Сказать сейчас в Америке просто «Пис»...» На российском ТВ обсудили последний день рождения НАТО

Американцы скрыли детали подготовки террористического акта в подмосковном «Крокус Сити Холле», Киев использовал трагедию, чтобы попытаться разжечь ксенофобские настроения в России, и посадят ли тех сволочей, благодаря которым не знающие русского языка иностранцы получают трудовые патенты, — вопросы звучали в студиях общественно-политических ток-шоу, которые по будням транслируют телеканалы «Россия 1», НТВ и Первый канал.
Свежий выпуск «Коробки передач» 5 апреля публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». На этой неделе по российскому ТВ также говорили:
- о ядерной державе, которая встала на путь самоуничтожения;
- о дне рождения НАТО, который может стать последним;
- о детях элиты, которые развлекаются в Европе, а не на передовой.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы всегда быть в гуще событий. Прямо сейчас идет розыгрыш и можно получить полезный приз — колонку «Алису». Выгодное отличие «Алисы» от телевизора в том, что, когда ты с нею разговариваешь, она отвечает.