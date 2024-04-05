Движение по петербургской дамбе затруднено из-за ДТП

Дирекция Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений вечером 5 апреля сообщает о ДТП на дамбе. Сейчас туда лучше не ехать. Информация уточняется. На место происшествия вызваны экстренные службы.
«В 18:53 на 122-м км Финской стороны ФСАД КЗС на месте проведения дорожных работ произошло ДТП. В настоящее время движение затруднено, как в сторону Краснофлотского шоссе, так и в сторону Кронштадта, образовался затор. Уважаемые водители, рассчитывайте свой маршрут с учетом сложившейся дорожной обстановки», — сказано в сообщении дирекции КЗС.
Что ситуация на дамбе сложная — понятно по сообщениям водителей в телеграм-канале «Мегаполис».
«Дамба закрыта. Стоим», — пишет автор фото.
На момент публикации материала затор на дамбе сохраняется, пробка растет. Это подтверждается данными сервиса «Яндекс-Навигатор».