Движение по петербургской дамбе затруднено из-за ДТП

Дирекция Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений вечером 5 апреля сообщает о ДТП на дамбе. Сейчас туда лучше не ехать. Информация уточняется. На место происшествия вызваны экстренные службы.



«В 18:53 на 122-м км Финской стороны ФСАД КЗС на месте проведения дорожных работ произошло ДТП. В настоящее время движение затруднено, как в сторону Краснофлотского шоссе, так и в сторону Кронштадта, образовался затор. Уважаемые водители, рассчитывайте свой маршрут с учетом сложившейся дорожной обстановки», — сказано в сообщении дирекции КЗС.

