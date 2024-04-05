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    Движение по петербургской дамбе затруднено из-за ДТП

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    5 комментариев

    Дирекция Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений вечером 5 апреля сообщает о ДТП на дамбе. Сейчас туда лучше не ехать. Информация уточняется. На место происшествия вызваны экстренные службы.

    «В 18:53 на 122-м км Финской стороны ФСАД КЗС на месте проведения дорожных работ произошло ДТП. В настоящее время движение затруднено, как в сторону Краснофлотского шоссе, так и в сторону Кронштадта, образовался затор. Уважаемые водители, рассчитывайте свой маршрут с учетом сложившейся дорожной обстановки», — сказано в сообщении дирекции КЗС.

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    Что ситуация на дамбе сложная — понятно по сообщениям водителей в телеграм-канале «Мегаполис».

    «Дамба закрыта. Стоим», — пишет автор фото.

    Фото: «Яндекс.Карты»
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    На момент публикации материала затор на дамбе сохраняется, пробка растет. Это подтверждается данными сервиса «Яндекс-Навигатор».

    Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
    Фото: «Яндекс.Карты»

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    ДТПДамба
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    Комментарии 5

    Гость05 Апр 2024 в 20:53
    С севера на юг все трассы встали. У шафиры ремонт, на зсд авария, дамба стоит. ...
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 20:03
    Ставлю на кон свою шляпу, опять большегруз с перевесом, 100 %
    +0−0
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