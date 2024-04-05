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    В Петербурге арестовали техника Курчатовского института за фейки о целях СВО

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    17 комментариев

    Суд в Петербурге отправил под стражу техника городского Института ядерной физики Дмитрия Богмута. По версии следствия, он публиковал тексты, видео и фото с заведомо ложной информацией об СВО.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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    Об аресте Богмута сообщает в пятницу, 5 апреля, объединенная пресс-служба судов Петербурга. По версии следствия, с конца марта и до июня прошлого года фигурант на рабочем месте публиковал недостоверную информацию о целях и ходе СВО. Его посты «на определенном сайте» проверила экспертиза.

    Богмуту было предъявлено обвинение, отношение к которому он решил пока не высказывать. Против ареста обвиняемый возражал, просил запрет определенных действий.

    На сайте петербургского Института ядерной физики Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» должность Богмута обозначена как техник.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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    Комментарии 17

    Гость05 Апр 2024 в 20:32
    Какая говорящая фамилия.
    +1−0
    AndrewBarsik05 Апр 2024 в 20:30
    Очень плохо, что есть те, кто публикует недостоверную информацию о целях и ходе СВО. Жаль только, что никто в России не публикует достоверную информацию о целях и ходе СВО.
    +5−1
    Гость05 Апр 2024 в 20:28
    Выметаем сор из избы.
    +1−3
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