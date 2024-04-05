В Петербурге арестовали техника Курчатовского института за фейки о целях СВО

Суд в Петербурге отправил под стражу техника городского Института ядерной физики Дмитрия Богмута. По версии следствия, он публиковал тексты, видео и фото с заведомо ложной информацией об СВО.
Об аресте Богмута сообщает в пятницу, 5 апреля, объединенная пресс-служба судов Петербурга. По версии следствия, с конца марта и до июня прошлого года фигурант на рабочем месте публиковал недостоверную информацию о целях и ходе СВО. Его посты «на определенном сайте» проверила экспертиза.
Богмуту было предъявлено обвинение, отношение к которому он решил пока не высказывать. Против ареста обвиняемый возражал, просил запрет определенных действий.
На сайте петербургского Института ядерной физики Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» должность Богмута обозначена как техник.