Трассу «Сортавала» сузят в обе стороны между КАД и Скотным

Дорожные работы до конца месяца ограничат движение на федеральной трассе «Сортавала» под Петербургом. На первых десяти километрах дороги будут перекрывать по полосе в обе стороны.

С 10 по 27 апреля на участке с нулевого по 10-й километр трассы А-121 «Сортавала» в Ленобласти будут поэтапно перекрывать одну полосу движения в обоих направлениях, сообщает 5 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На свободных полосах при этом ограничат скорость движения до 50 км/ч.