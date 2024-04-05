Трассу «Сортавала» сузят в обе стороны между КАД и Скотным

Дорожные работы до конца месяца ограничат движение на федеральной трассе «Сортавала» под Петербургом. На первых десяти километрах дороги будут перекрывать по полосе в обе стороны.
С 10 по 27 апреля на участке с нулевого по 10-й километр трассы А-121 «Сортавала» в Ленобласти будут поэтапно перекрывать одну полосу движения в обоих направлениях, сообщает 5 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На свободных полосах при этом ограничат скорость движения до 50 км/ч.
Всего на этом участке четыре полосы — по две в каждую сторону. В апреле там будут устранять колейность. Работы выполнит АО «ВАД».