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    Трассу «Сортавала» сузят в обе стороны между КАД и Скотным

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    1 комментарий
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Дорожные работы до конца месяца ограничат движение на федеральной трассе «Сортавала» под Петербургом. На первых десяти километрах дороги будут перекрывать по полосе в обе стороны.

    С 10 по 27 апреля на участке с нулевого по 10-й километр трассы А-121 «Сортавала» в Ленобласти будут поэтапно перекрывать одну полосу движения в обоих направлениях, сообщает 5 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На свободных полосах при этом ограничат скорость движения до 50 км/ч.

    Всего на этом участке четыре полосы — по две в каждую сторону. В апреле там будут устранять колейность. Работы выполнит АО «ВАД».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    Ленинградская областьОграничения движенияТрасса А-121 Сортавала
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    Комментарии 1

    Гость05 Апр 2024 в 21:01
    Сейчас не до таких пустяков,
    +0−0
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