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    Нерпа-кроха резвилась с мячом. Оказалось, что она не любит спать по ночам

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    1 комментарий

    Малышка-нерпа не спала ночью, а играла с мячиком. Такие кадры в ночь на пятницу, 5 апреля, опубликовал Фонд балтийской нерпы в своей группе во «ВКонтакте».

    Фонд друзей балтийской нерпы

    Судя по кадрам, нерпа вместо сна выбрала веселье с надувным мячом в виде арбуза. Рядом с ней можно увидеть игрушечную маму. Сотрудники Фонда рассказывали, что плюшевая мама максимально имитирует настоящую.

    Сегодня появились фотографии нерпы-крохи. «Балтийская меховая прелесть, которая не любит спать по ночам», — сказано в посте со снимками.

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    Фонд друзей балтийской нерпы
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    Комментарии 1

    triton197705 Апр 2024 в 19:22
    Ласто-красавка))
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