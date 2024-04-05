Нерпа-кроха резвилась с мячом. Оказалось, что она не любит спать по ночам

Малышка-нерпа не спала ночью, а играла с мячиком. Такие кадры в ночь на пятницу, 5 апреля, опубликовал Фонд балтийской нерпы в своей группе во «ВКонтакте».
Фонд друзей балтийской нерпы
Судя по кадрам, нерпа вместо сна выбрала веселье с надувным мячом в виде арбуза. Рядом с ней можно увидеть игрушечную маму. Сотрудники Фонда рассказывали, что плюшевая мама максимально имитирует настоящую.
Сегодня появились фотографии нерпы-крохи. «Балтийская меховая прелесть, которая не любит спать по ночам», — сказано в посте со снимками.