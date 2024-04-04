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    В Москве суд не стал арестовывать задержанного главу букмекерской компании «Мелбет»

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    3 комментария

    В Москве суд отказался арестовывать ранее задержанного главу крупной букмекерской компании «Мелбет» Игоря Ляпустина. Ему избрали более мягкую меру пресечения. Об этом сообщает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

    «Судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий сроком на 1 месяц 9 суток, то есть по 13 мая 2024 года», — отмечается в официальном сообщении.

    4 апреля Игоря Ляпустина задержали правоохранительные органы. Генерального директора компании «Мелофон» подозревают в мошенничестве.

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    Комментарии 3

    Су Люк Ын04 Апр 2024 в 18:42
    недобрая Новость!
    +1−0
    сVоих не бросаем04 Апр 2024 в 18:20
    поздравляем судью с увеличением материального благосостояния
    +0−0
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