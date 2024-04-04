В Москве суд не стал арестовывать задержанного главу букмекерской компании «Мелбет»

В Москве суд отказался арестовывать ранее задержанного главу крупной букмекерской компании «Мелбет» Игоря Ляпустина. Ему избрали более мягкую меру пресечения. Об этом сообщает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.
«Судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий сроком на 1 месяц 9 суток, то есть по 13 мая 2024 года», — отмечается в официальном сообщении.
4 апреля Игоря Ляпустина задержали правоохранительные органы. Генерального директора компании «Мелофон» подозревают в мошенничестве.