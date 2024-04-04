РБК: задержан глава букмекерской компании «Мелбет» Игорь Ляпустин

Правоохранительные органы задержали генерального директора крупной букмекерской компании «Мелбет» Игоря Ляпустина. Его подозревают в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере Об этом 4 апреля сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД.



По данным агентства, следствие ходатайствует об аресте главы компании. В Тверском районном суде Москвы подтвердили, что к ним поступил материал на избрание меры пресечения для Ляпустина.

По статье, которая вменяется гендиректору «Мелбета», максимальное наказание составляет до 15 лет лишения свободы.