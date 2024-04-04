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    РБК: задержан глава букмекерской компании «Мелбет» Игорь Ляпустин

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    Правоохранительные органы задержали генерального директора крупной букмекерской компании «Мелбет» Игоря Ляпустина. Его подозревают в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере Об этом 4 апреля сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД.

    По данным агентства, следствие ходатайствует об аресте главы компании. В Тверском районном суде Москвы подтвердили, что к ним поступил материал на избрание меры пресечения для Ляпустина.

    По статье, которая вменяется гендиректору «Мелбета», максимальное наказание составляет до 15 лет лишения свободы.

    Игорь Ляпустин — глава компании «Мелофон». Она занимается организацией и проведением азартных игр, а также заключением пари.

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    мухомор04 Апр 2024 в 13:57
    букмекер и мошенничество.
    никогда бы не подумал))
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