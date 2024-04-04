В особняке Веге на Октябрьской набережной началась реставрация

На Октябрьской набережной началась реставрация объекта культурного наследия — особняка Веге. Как сообщает холдинг Setl Group, зданию вернут его исторический вид, воссоздав в том числе и знаменитую лестницу с кариатидами, а после приспособят под офисы.
Проект реставрации, подготовленный ООО «НИиПИ «Спецреставрация» по заказу застройщика, получил положительное заключение КГИОП и разрешение на строительство.
В ходе реставрации на фасадах воссоздадут утраченные детали: дымовые трубы, балюстраду над вторым этажом, балконы с ажурными коваными ограждениями, капители и пилястры над центральным входом. На северный фасад вернут утраченные почти сто лет назад витражи, а внутри восстановят парадную лестницу с кариатидами.
По словам Марии Шапченко, руководителя архитектурно-реставрационной мастерской №2 ООО «НИиПИ Спецреставрация», состояние конструкций памятника аварийное.
— Нужно частично заменить конструкции здания, для чего мы будем аккуратно и фрагментарно снимать детали отделки, реставрировать их и возвращать на место, — рассказала она. — Предстоят большие работы по воссозданию фасадов. Их декор выполнят по иконографии, но лепщики и скульпторы будут работать на научной основе с элементом творчества, в поисках баланса между тем, что очевидно по историческим материалам и тем, что скрыто на них.
Особняк Г.И. Веге — здание конца XIX века в стиле эклектика на территории бывшего Киновиевского ультрамаринового завода промышленника Георгия Веге.
Завершить реставрацию его фасадов планируется в течение года.