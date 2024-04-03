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    Снежный коллапс в Петербурге

    Из-за сильного ветра в Москве погибли два человека и 15 пострадали

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    Жертвами непогоды в Москве оказались 17 человек, двое из них погибли. Об этом вечером в среду, 3 апреля, рассказал столичный мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

    «Сегодня на Москву обрушилась непогода — сильный ветер с перепадами температуры. Порывы ветра достигали больше 21 м/c», — говорится в сообщении.

    Московские власти закрыли все городские парки и другие общественные места. Сообщения об опасности были на экранах города, табло оповещения ЦОДД.

    «К сожалению, не обошлось без жертв. 17 пострадавших, двое из них погибли. Мои соболезнования семьям погибших», — говорится в публикации градоначальника.

    В настоящее время городские службы устраняют последствия непогоды.

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    Комментарии 1

    Гость03 Апр 2024 в 22:35
    Шельму метит.
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