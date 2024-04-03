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    Кадыров призвал чиновников оплатить долги жителей Чечни

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    23 комментария

    Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал чиновников оплатить долги жителей республики в магазинах. О такой инициативе в среду, 3 апреля, он сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале.

    «Многие люди из-за отсутствия материальной возможности вынуждены покупать товар в долг. Было бы хорошо помочь им их закрыть. Будет хорошо, если каждый возьмет на себя участок и оплатит долги», — сказал он.

    Кадыров пообещал отдать долги в районе, в котором он живет. Такую инициативу предложила Хадижат Кадырова — заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни.

    Как отмечает РИА Новости, в Чечне распространена практика, когда товар покупают «под тетрадь». Люди берут в долг продукты в небольших соседних магазинах, где все знают друг друга и уровень доверия высок.

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    Рамзан Кадыров
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    Комментарии 23

    Гость03 Апр 2024 в 22:47
    Дон.
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