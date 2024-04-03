Кадыров призвал чиновников оплатить долги жителей Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал чиновников оплатить долги жителей республики в магазинах. О такой инициативе в среду, 3 апреля, он сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале.



«Многие люди из-за отсутствия материальной возможности вынуждены покупать товар в долг. Было бы хорошо помочь им их закрыть. Будет хорошо, если каждый возьмет на себя участок и оплатит долги», — сказал он.



Кадыров пообещал отдать долги в районе, в котором он живет. Такую инициативу предложила Хадижат Кадырова — заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни.

