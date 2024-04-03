Глава Минпросвещения Кравцов: в детских лагерях усилят меры безопасности

В детских лагерях перед летними каникулами будут усилены меры безопасности. Об этом 3 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.



«Мы сейчас готовимся к летней оздоровительной кампании и так же, как и в школах, усилим меры безопасности, у нас планируется в конце апреля проведение совещания в правительстве со всеми регионами», — сказал он.



Глава ведомства отметил, что все детские лагеря и центры пройдут проверку по безопасности до конца мая.



Ранее МФЦ Петербурга начали принимать заявления на путевки в детские лагеря.

