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    Глава Минпросвещения Кравцов: в детских лагерях усилят меры безопасности

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    В детских лагерях перед летними каникулами будут усилены меры безопасности. Об этом 3 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

    «Мы сейчас готовимся к летней оздоровительной кампании и так же, как и в школах, усилим меры безопасности, у нас планируется в конце апреля проведение совещания в правительстве со всеми регионами», — сказал он.

    Глава ведомства отметил, что все детские лагеря и центры пройдут проверку по безопасности до конца мая.

    Ранее МФЦ Петербурга начали принимать заявления на путевки в детские лагеря.

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    Сергей КравцовБезопасность
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    Комментарии 2

    Гость03 Апр 2024 в 19:34
    А во взрослых?
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