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    Суд в Петербурге отправил под стражу двух обвиняемых в похищениях бизнесменов

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    Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 3 апреля Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Андрея Виноградова и Олега Бодрова. Защита просила для них более мягкую меру пресечения. Обоих определили в следственный изолятор до 28 мая.

    Виноградову и Бодрову предъявлено обвинение, вину они не признают.

    Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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    Ранее «Фонтанка» писала о задержании этих двух мужчин, которых следствие видит причастными минимум к трём похищениям людей.

    О заключении под стражу просило следствие, поскольку уроженцы Ленинграда Виноградов и Бодров, как следует из материалов, оставшись на свободе, могут скрыться, продолжить совершать преступления и давить на свидетелей. Оба, по данным следствия, не имеют устойчивых социальных связей, а у Виноградова нет даже постоянного места регистрации в РФ.

    Фигурантам вменяют нападение на 66-летнего коммерсанта на парковке рынка «Юнона» 29 октября прошлого года. Мужчину, который владеет несколькими фирмами по изготовлению металлических крепежей для предприятий судостроения, затолкали в автомобиль, избили и отобрали ключи от квартиры и 100 тысяч наличными.

    Похитители тогда знали, что в доме бизнесмена хранятся 50 млн рублей и драгоценности. Сейф был успешно похищен, но позже выяснилось, что из квартиры забрали почти пустое хранилище, а не то, в котором лежали деньги. В том, что увезли, была только бриллиантовая брошь за 120 тысяч рублей.

    По данным следствия, установлена причастность задержанных ещё к двум преступлениям, связанным с похищениями коммерсантов. Так, в августе в Токсово жертвой нападения стал 50-летний юрист. Его вывезли в лес, привязали к дереву и выбивали 26 млн рублей. При этом часть экзекуции по видеосвязи транслировали брату привязанного — проживающему в Португалии бизнесмену, с которого требовали уже 200 млн.

    По предварительным данным, Виноградов, задержанный накануне в апартаментах на Васильевском острове, — сосед коммерсанта, из квартиры которого похитили сейф, и приятель юриста и его брата из Португалии.

    Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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