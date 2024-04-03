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    Полиция показала, как в Петербурге брали охотников за бизнесменами. За ними след из похищений

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    В изоляторе временного содержания приходят в себя двое жителей Петербурга после визита уголовного розыска. По данным полиции, они причастны минимум к трём похищениям и работали вместе с квартетом, который разъехался по стране после ошибки с сейфом.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Начало визита к подозреваемым 3 апреля показали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Сотрудники уголовного розыска заходили при силовой поддержке Специального полка полиции ГУ МВД России.

    «Фонтанка» рассказывала, что двум петербуржцам в возрасте 49 лет и 51 года вменяют нападение на 66-летнего коммерсанта на парковке рынка «Юнона» 29 октября прошлого года. Мужчину, который владеет несколькими фирмами по изготовлению металлических крепежей для предприятий судостроения, затолкали в автомобиль, избили и отобрали ключи от квартиры и 100 тысяч наличными. Нулей у цели было больше — преступники знали, что в доме бизнесмена хранятся 50 млн рублей и драгоценности. Сейф был успешно похищен, но позже выяснилось, что из квартиры забрали пустое хранилище, а не то, в котором лежали деньги.

    Одного из подозреваемых в налёте в ноябре со стрельбой задерживали в центре Петербурга. Ещё троих вернули из Чечни и Краснодарского края. Все они находятся под стражей.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    Уголовное дело было возбуждено по статьям о разбое и похищении, но это не единственный эпизод, в котором подозревают задержанных накануне петербуржцев. Сыщики установили их причастность ещё к двум преступлениям, связанным с похищениями коммерсантов.

    Так, в августе в Токсово жертвой нападения стал 50-летний юрист. Его вывезли в лес, привязали к дереву и выбивали 26 млн рублей. При этом часть экзекуции по видеосвязи транслировали брату привязанного — проживающему в Португалии бизнесмену, с которого требовали уже 200 млн.

    По данным 47news, вдохновителем акций сотрудники правоохранительных органов видит 49-летнего петербуржца, задержанного накануне в апартаментах на Васильевском острове. Он сосед коммерсанта, из квартиры которого похитили пустой сейф, и приятель юриста и его брата из Португалии. Похищение последнего, как пишет издание, тоже готовилось.

    «Приняты меры к установлению соучастников и дополнительных эпизодов преступной деятельности фигурантов», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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