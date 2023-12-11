Подробности задержания со стрельбой в центре Петербурге: перепутавших сейфы с драгоценностями искали по всей стране

Сотрудники уголовного розыска МВД задержали четверых подозреваемых в разбойном нападении на петербургского бизнесмена, сообщает 11 декабря Ирина Волк, официальный представитель ведомства. Подозреваемых пришлось искать по всей стране — организатора нападения задержали в Петербурге, двух его сообщников в Чеченской Республике и ещё одного в Краснодарском крае.

Само нападение произошло 29 октября — злоумышленники на парковке рынка «Юнона» на юго-западе города силой посадили бизнесмена в автомобиль. Затем избили его и потребовали деньги. При себе у петербуржцы было 100 тысяч рублей, которые преступники забрали вместе с ключами от его квартиры.

