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    Подробности задержания со стрельбой в центре Петербурге: перепутавших сейфы с драгоценностями искали по всей стране

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    Сотрудники уголовного розыска МВД задержали четверых подозреваемых в разбойном нападении на петербургского бизнесмена, сообщает 11 декабря Ирина Волк, официальный представитель ведомства. Подозреваемых пришлось искать по всей стране — организатора нападения задержали в Петербурге, двух его сообщников в Чеченской Республике и ещё одного в Краснодарском крае.

    Само нападение произошло 29 октября — злоумышленники на парковке рынка «Юнона» на юго-западе города силой посадили бизнесмена в автомобиль. Затем избили его и потребовали деньги. При себе у петербуржцы было 100 тысяч рублей, которые преступники забрали вместе с ключами от его квартиры.

    МВД МЕДИА

    Затем они проникли в жилище бизнесмена и похитили один из сейфов, думая, что в нём спрятаны 50 миллионов рублей и драгоценности. Похотевшего было решено оставить в машине на автозаправке. По приезде домой бизнесмен обнаружил, что злоумышленники перепутали сейфы и забрали не тот, в котором были деньги.

    Дело по 162-й статье УК РФ «Разбой» расследует СУ УМВД России по Кировскому району Петербурга. Все подозреваемые отправлены под стражу.

    Предполагаемого организатора задерживали в на улице Восстания 24 ноября. Охранники ТЦ «Невский центр» и сотрудники одной из пекарен рассказали «Фонтанке», что слышали стрельбу.

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    ЗадержаниеСтрельба
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