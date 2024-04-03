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    Привязали к дереву, требовали 200 миллионов. В Петербурге задержали подозреваемых в похищении юриста

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    Оперативники уголовного розыска петербургского главка полиции задержали двух жителей города, подозреваемых в похищении человека. К этому преступлению, по версии следствия, причастны еще четверо — все они содержатся в СИЗО по другим делам. Подробности стали известны «Фонтанке» 3 апреля.

    История произошла в конце августа. В один из вечеров в полицию позвонила жительница деревни Аудио во Всеволожском районе. Она рассказала, что с ней связался деверь из Португалии. Ему якобы поступил видеозвонок с телефона ее мужа-юриста, звонили похитители. Они показали мужчину, привязанного к дереву, и потребовали 200 миллионов рублей.

    Вскоре неизвестный позвонил жене юриста и сообщил, что ее муж смог развязаться и сбежать из леса. Вышел он у деревни Ромашки и на попутке смог доехать до станции Лосево, откуда позвонил знакомому и попросил его забрать. После этого похищенный приехал в полицию, где пожаловался на плохое самочувствие и уехал домой. Что-либо пояснять полиции он не стал, заявлений не писал.

    На следующий день мужчина обратился с заявлением во Всеволожский СК. Он рассказал, что 25 августа в пятом часу вечера четверо неизвестных перегородили ему дорогу на въезде в деревню, после чего запихнули его на заднее сиденье и вывезли в лес у деревни Ромашки. Там они зафиксировали ему руки пластиковыми стяжками, а скотчем замотали ноги. На голову водрузили пакет. Похитители начали звонить его брату и требовать выкуп в размере 200 миллионов в счет имеющегося долга, который был в 10 раз меньше. После этого неизвестные оставили его связанным и уехали.

    Следственный отдел возбудил уголовное дело, начался розыск неизвестных. 2 апреля их наконец-то получилось задержать. В отдел были доставлены два уроженца Ленинграда — 49 лет и 51 года. В отношении одного из них в 2022 году возбуждалось дело о хранении оружия. Также, по мнению следствия, к преступлению причастные еще четверо. Все находятся в «Крестах»: трое — по делу о разбое, один — о насильственных действиях сексуального характера.

    Двум задержанным также вменяют приготовление к похищению брата юриста. По информации следствия, они знали о наличии у мужчины 80 миллионов рублей. Приятели нашли людей, которые могли бы им помочь с похищением, разработали план, но в итоге найденные исполнители отказались от участия в авантюре. Кроме того, в октябре минувшего года мужчины якобы похитили бизнесмена, у которого, по их сведениям, имелась крупная сумма и ювелирные украшения.

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    Похищение человека
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