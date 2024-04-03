Привязали к дереву, требовали 200 миллионов. В Петербурге задержали подозреваемых в похищении юриста

Оперативники уголовного розыска петербургского главка полиции задержали двух жителей города, подозреваемых в похищении человека. К этому преступлению, по версии следствия, причастны еще четверо — все они содержатся в СИЗО по другим делам. Подробности стали известны «Фонтанке» 3 апреля.
История произошла в конце августа. В один из вечеров в полицию позвонила жительница деревни Аудио во Всеволожском районе. Она рассказала, что с ней связался деверь из Португалии. Ему якобы поступил видеозвонок с телефона ее мужа-юриста, звонили похитители. Они показали мужчину, привязанного к дереву, и потребовали
Вскоре неизвестный позвонил жене юриста и сообщил, что ее муж смог развязаться и сбежать из леса. Вышел он у деревни Ромашки и на попутке смог доехать до станции Лосево, откуда позвонил знакомому и попросил его забрать. После этого похищенный приехал в полицию, где пожаловался на плохое самочувствие и уехал домой. Что-либо пояснять полиции он не стал, заявлений не писал.
На следующий день мужчина обратился с заявлением во Всеволожский СК. Он рассказал, что
Следственный отдел возбудил уголовное дело, начался розыск неизвестных.
Двум задержанным также вменяют приготовление к похищению брата юриста. По информации следствия, они знали о наличии у мужчины