Что гремит и стучит в Петербурге? Это гроза и град

На этот раз в Петербурге гремит из-за погоды. О грозе сообщают и читатели «Фонтанки», и специальный телеграм-канал, использующий данные радаров и грозопеленгаторов.
Местами идёт град. «На Лиговском градины почти с горошину», — рассказывает читательница «Фонтанки» Ксения. «У нас тут гроза в районе Дыбенко, а вы молчите», — упрекает читатель Александр. Кирилл пишет, что «откровенно гремит» и на Обводном канале.
Такую сложную погоду принес циклон «Патриция». В середине дня в Петербурге ожидается переход температуры через ноль, к вечеру ожидается снег, и на земле сформируется временный снежный покров в несколько сантиметров. Следующие два дня также будет минус, поэтому снег местами сохранится. Кроме того, возможны гололёдные явления и ледяной дождь, в Выборге он уже прошёл — смотрите фото последствий. Из-за наледи опаздывают электрички.