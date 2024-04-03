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    Что гремит и стучит в Петербурге? Это гроза и град

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    На этот раз в Петербурге гремит из-за погоды. О грозе сообщают и читатели «Фонтанки», и специальный телеграм-канал, использующий данные радаров и грозопеленгаторов.

    Местами идёт град. «На Лиговском градины почти с горошину», — рассказывает читательница «Фонтанки» Ксения. «У нас тут гроза в районе Дыбенко, а вы молчите», — упрекает читатель Александр. Кирилл пишет, что «откровенно гремит» и на Обводном канале.

    Такую сложную погоду принес циклон «Патриция». В середине дня в Петербурге ожидается переход температуры через ноль, к вечеру ожидается снег, и на земле сформируется временный снежный покров в несколько сантиметров. Следующие два дня также будет минус, поэтому снег местами сохранится. Кроме того, возможны гололёдные явления и ледяной дождь, в Выборге он уже прошёл — смотрите фото последствий. Из-за наледи опаздывают электрички.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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