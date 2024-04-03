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    В петербургском парламенте перекличку начали с упоминания о новом иноагенте

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    2 комментария
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Заседание Законодательного собрания Петербурга 3 апреля начали с переклички с упоминанием о новом статусе Бориса Вишневского*. На прошлой неделе его включили в список иноагентов.

    «Фонтанка.ру»

    Спикер ЗакСа Александр Бельский упомянул о том, что Борис Лазаревич Вишневский значится в указанном реестре. Также на стол депутата поставили новую табличку с указанием, что он иноагент. На двери кабинета депутата и его помощников теперь тоже висят таблички с указанием на новый статус.

    Напомним, в минувшую пятницу Минюст включил Вишневского в реестр, объяснив это тем, что депутат критикует СВО и пишет или дает комментарии для СМИ-иноагентов.

    * признан иноагентом.

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    Комментарии 2

    Гость03 Апр 2024 в 10:35
    Борис, ты прав!
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