В петербургском парламенте перекличку начали с упоминания о новом иноагенте

Заседание Законодательного собрания Петербурга 3 апреля начали с переклички с упоминанием о новом статусе Бориса Вишневского*. На прошлой неделе его включили в список иноагентов.

Спикер ЗакСа Александр Бельский упомянул о том, что Борис Лазаревич Вишневский значится в указанном реестре. Также на стол депутата поставили новую табличку с указанием, что он иноагент. На двери кабинета депутата и его помощников теперь тоже висят таблички с указанием на новый статус.

Напомним, в минувшую пятницу Минюст включил Вишневского в реестр, объяснив это тем, что депутат критикует СВО и пишет или дает комментарии для СМИ-иноагентов.



* признан иноагентом.