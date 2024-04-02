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    «Позвони мне на йогурт». В Московском СИЗО перехватили передачу с электронной начинкой

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    Йогурт с запрещенной «начинкой» пытались передать в московский изолятор СИЗО-4 «Медведь». Об этом 2 апреля сообщает столичное управление ФСИН. Обращают на себя внимание масштаб попытки и трудоёмкость исполнения замысла.

    Фото: Пресс-служба УФСИН России по г. Москве
    Фото: Пресс-служба УФСИН России по г. Москве
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    «При досмотре посылки, поступившей на имя подследственного Б., <...> сотрудники обнаружили и изъяли 11 мобильных телефонов, 11 sim-карт, 6 USB-проводов, 2 зарядных устройства», — сказано в сообщении ФСИН. Телефоны были спрятаны в упаковках с питьевым йогуртом.

    Еще один телефон обнаружили в ходе досмотра другой посылки. Как уточняет УФСИН, мобильный был спрятан «ухищренным способом в мясном изделии».

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