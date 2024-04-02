«Позвони мне на йогурт». В Московском СИЗО перехватили передачу с электронной начинкой

Йогурт с запрещенной «начинкой» пытались передать в московский изолятор СИЗО-4 «Медведь». Об этом 2 апреля сообщает столичное управление ФСИН. Обращают на себя внимание масштаб попытки и трудоёмкость исполнения замысла.
«При досмотре посылки, поступившей на имя подследственного Б., <...> сотрудники обнаружили и изъяли 11 мобильных телефонов, 11 sim-карт, 6 USB-проводов, 2 зарядных устройства», — сказано в сообщении ФСИН. Телефоны были спрятаны в упаковках с питьевым йогуртом.
Еще один телефон обнаружили в ходе досмотра другой посылки. Как уточняет УФСИН, мобильный был спрятан «ухищренным способом в мясном изделии».