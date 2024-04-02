Подростков условно наказали за нападение на пару в саду Сан-Галли. Хулиганы устроили жестокий «модный приговор»

Смольнинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении двух несовершеннолетних, которые напали на пару в саду Сан-Галли в центре Петербурга. Подростки получили условные сроки, сообщает пресс-служба судов 2 апреля. Нападение произошло в мае 2022 года. Как писала «Фонтанка», пострадала молодая пара — 19-летний житель Новгородской области и его 24-летняя подруга. Компания, спровоцировавшая инцидент, состояла из подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Предположительно зачинщиком конфликта стал учащийся тогда еще восьмого класса частной школы в Горелово. Из материалов суда следует, что подросток начал оскорблять юношу, говорить о его принадлежности к ЛГБТ*-сообществу и потребовал покинуть сад Сан-Галли. В качестве аргумента хулиган ударил молодого человека кулаком в живот.

Взволнованная девушка попросила прекратить рукоприкладство и ругань, но в ответ на это фигурант распылил ей в лицо перцовый баллончик и продолжил избивать ее спутника.

Молодому человеку удалось вырваться и покинуть сад, однако подростки догнали его. Хулиган достал складной нож и разрезал написанный разноцветными буквами логотип на кофте парня. В этой же компании был и второй несовершеннолетний фигурант. Потерпевшего вынудили снять кофту и несколько раз ударили его, демонстративно размахивая ножом перед его лицом. Потерпевшему вновь удалось убежать.

Но на этом все не закончилось. Хулиганы увидели молодого человека у станции метро «Лиговский проспект», догнали и ударили ногой в правый глаз. Двоих подсудимых признали виновными в хулиганстве с применением оружия (часть 2 статьи 213 УК РФ). Главному дебоширу суд назначил три года условно с испытательным сроком на 2,5 года, а второму фигуранту — полтора года с испытательным сроком на год.



Другой случай жестокой расправы с участием подростков произошел в саду Сан-Галли 19 марта этого года. Несовершеннолетние избили 48-летнего мужчину, после чего тот скончался. Возбуждено уголовное дело, двое 15-летних фигурантов заключены под стражу. «Фонтанка» рассказывала, что может грозить обвиняемым.

