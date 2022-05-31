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    Полиция задержала группу подростков-скинхедов после нападения на пару в саду Сан-Галли

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    3 комментария

    Оперативники Центра «Э» задержали в Петербурге восьмерых подростков. Поводом стало нападение на 19-летнего жителя Новгородской области и его 24-летнюю подругу в саду Сан-Галли, произошедшее в разгар прошлой недели. Об этом «Фонтанке» стало известно 31 мая.

    Всем ребятам от 14 до 18, среди них две девушки, одна из которых «прославилась» рисунками в вагоне метро и конфликтом с человеком другой национальности, в ходе которого хулиганка достала нож. Еще один юноша из компании прошлой весной украл велосипед, но дело закрыли за примирением сторон.

    В этот раз после беседы домой поехали семеро подростков, один остался в камере, будучи процессуально задержанным в рамках уголовного дела о хулиганстве. Это учащийся 8-го класса частной школы в Горелово. Следствие считает, что днем 26 мая он в саду Сан-Галли распылил в лицо девушке перцовый баллончик и избил её спутника.

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    Комментарии (3)

    aprahka
    Ты в Сан-Галли
    Не ходи.
    Ты Сан-Галли
    Обойди..
    Opioman
    Пора денацифицировать Питер?
    АбурБанк
    А какой национальности были скинхеды? Или, по традиции, именно той?
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