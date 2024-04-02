«Никогда такой жестокости не видели». В Волгограде молодые люди толпой избили мужчину в автобусе

В Волгограде группа подростков жестоко избила мужчину в автобусе за сделанное замечание. В один момент пассажир лежал практически в бессознательном состоянии, сообщил 2 апреля портал V1.RU.
Инцидент случился накануне вечером на остановке общественного транспорта в Краснооктябрьском районе. По словам очевидцев, вошедшая в салон компания начала вести себя шумно и вызывающе. Один из пассажиров сделал им замечание и попросил вести себя тише, после чего молодые люди набросились на него.
«Мы позвонили в полицию и скорую. Я никогда такой жестокости в людях не видела», — рассказала одна из свидетелей произошедшего.
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Судя по кадрам с места происшествия, подростки ударили мужчину по лицу, а затем повалили его на пол. Дальше пострадавшего вытолкнули на улицу, продолжив его бить за пределами транспорта.
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по региону, жертвой стал 37-летний мужчина. У пострадавшего диагностированы множественные травмы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Личности подростков устанавливаются.
Еще один случай жестокой расправы с участием подростков произошел в саду Сан-Галли в центре Петербурга. 19 марта там скончался 48-летний мужчина после избиения несовершеннолетними. По данному факту было возбуждено уголовное дело, двое 15-летних фигурантов заключены под стражу. «Фонтанка» рассказывала, что может грозить обвиняемым.