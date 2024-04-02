«Никогда такой жестокости не видели». В Волгограде молодые люди толпой избили мужчину в автобусе

В Волгограде группа подростков жестоко избила мужчину в автобусе за сделанное замечание. В один момент пассажир лежал практически в бессознательном состоянии, сообщил 2 апреля портал V1.RU.



Инцидент случился накануне вечером на остановке общественного транспорта в Краснооктябрьском районе. По словам очевидцев, вошедшая в салон компания начала вести себя шумно и вызывающе. Один из пассажиров сделал им замечание и попросил вести себя тише, после чего молодые люди набросились на него.

«Мы позвонили в полицию и скорую. Я никогда такой жестокости в людях не видела», — рассказала одна из свидетелей произошедшего.

