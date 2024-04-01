На Космонавтов поворот «Шкоды» отправил в больницу девочку на электросамокате

Юная пользовательница кикшеринга пострадала в ДТП в Московском районе Петербурга. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 апреля.
Авария произошла на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Типанова накануне немногим позже девяти часов вечера. По предварительным данным, 14-летняя школьница на электросамокате ехала по пешеходному переходу на разрешённый сигнал светофора. Её сбила повернувшая направо «Шкода Октавия».
Девочку увезли в больницу с сотрясением мозга. Её состояние оценивают как среднетяжёлое.
Водитель «Шкоды» — 31-летняя жительница Фрунзенского района. За последние полтора года к ответственности за нарушение ПДД её привлекали единожды.
Днём ранее на Петроградской стороне под колёса BMW попал третьеклассник, катавшийся на самокате.