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    На Космонавтов поворот «Шкоды» отправил в больницу девочку на электросамокате

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    Юная пользовательница кикшеринга пострадала в ДТП в Московском районе Петербурга. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 апреля.

    Авария произошла на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Типанова накануне немногим позже девяти часов вечера. По предварительным данным, 14-летняя школьница на электросамокате ехала по пешеходному переходу на разрешённый сигнал светофора. Её сбила повернувшая направо «Шкода Октавия».

    Девочку увезли в больницу с сотрясением мозга. Её состояние оценивают как среднетяжёлое.

    Водитель «Шкоды» — 31-летняя жительница Фрунзенского района. За последние полтора года к ответственности за нарушение ПДД её привлекали единожды.

    Днём ранее на Петроградской стороне под колёса BMW попал третьеклассник, катавшийся на самокате.

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