Руководитель детского хора из Молдавии сообщает, что Польша и Литва не пускают детей домой после гастролей

Молдавский детский хор «Рапсодия» не может вернуться домой с гастролей в Белоруссии: Польша и Литва не пропускают автобус с детьми через свою границу из-за повышенных мер безопасности. Об этом 29 марта сообщают ТАСС, RT и другие СМИ со ссылкой на руководительницу коллектива, заслуженную артистку Молдавии Наталью Барабанщикову.
«Мы сутки пытаемся выехать из Белоруссии. Сначала мы попробовали выехать из Бреста в сторону Польши, Польша нас не пустила», — рассказала Барабанщикова.
«Наше посольство посоветовало нам проехать через Литву, с границы Литвы нас возвращают обратно в Белоруссию», — добавляет Барабанщикова.
На литовской границе, по её словам, детей держали в автобусе несколько часов и не разрешали даже сходить в туалет. На таможню прибыла молдавская миссия из Минска, представители миссии настояли на том, чтобы детям позволили выходить из автобуса.
«Нас только что отправили обратно, обещав, что ждут какие-то разрешения. В отказе фигурируют слова, что наш коллектив представляет угрозу для Литвы», — уточнила руководитель.