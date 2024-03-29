Руководитель детского хора из Молдавии сообщает, что Польша и Литва не пускают детей домой после гастролей

Молдавский детский хор «Рапсодия» не может вернуться домой с гастролей в Белоруссии: Польша и Литва не пропускают автобус с детьми через свою границу из-за повышенных мер безопасности. Об этом 29 марта сообщают ТАСС, RT и другие СМИ со ссылкой на руководительницу коллектива, заслуженную артистку Молдавии Наталью Барабанщикову.



«Мы сутки пытаемся выехать из Белоруссии. Сначала мы попробовали выехать из Бреста в сторону Польши, Польша нас не пустила», — рассказала Барабанщикова.



«Наше посольство посоветовало нам проехать через Литву, с границы Литвы нас возвращают обратно в Белоруссию», — добавляет Барабанщикова.

