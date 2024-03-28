«Добрая воля» имеет границы. У владельцев пострадавших от БПЛА автомобилей остались вопросы

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Владельцы 23 автомобилей, пострадавших от попадания беспилотника в жилой дом на Пискаревском проспекте, на днях ознакомились с результатами оценки ущерба. Суммы составили от 13 тысяч до 1,1 миллиона рублей. Среди тех, кто между этими крайностями, есть и благодарные, и недовольные.



2 марта беспилотник врезался в пятиэтажку на Пискаревском проспекте, 161. Инцидент признали терактом и возбудили уголовное дело. 19 марта «Фонтанка» писала, что квартиры, которые пострадали от падения БПЛА, пока не удается полностью восстановить и при этом избежать проволочек. Также пострадали припаркованные у дома машины.



На покраску не хватит «Крыша вся волнами, разбиты два стекла, выдавлены двери, лобовое разбито стекло, бампер оторванный, фара оторванная, — описывает состояние своего четырехлетнего Volkswagen Polo петербуржец Сергей. — Вся машина, если ее протереть тряпочкой, по всей площади она в точку белую от взрыва. То бишь она не подлежит восстановлению, это тотал».



читатель «Фонтанки» Сергей

Автовладельцам обещали выплатить компенсации «по степени повреждения». Мужчина считает, что при таких, как у его машины, справедливой компенсацией была бы выплата среднерыночной цены автомобиля, которая составляет 1,2–1,3 млн рублей. Однако в заключении независимой технической экспертизы на одном листе бумаги, которое выдали на руки собственнику (фото есть в распоряжении редакции), указана сумма 246 тысяч рублей. По оценке собственника, до 200 тысяч может стоить только покраска.



Встреча с владельцами пострадавших автомобилей прошла в администрации Красногвардейского района 26 марта. На ней жителей ознакомили с результатами оценки, которую проводила независимая компания, и сообщили, что выплаты должны поступить до конца первой недели апреля.

Пресс-служба района опубликовала в своем телеграм-канале видеоролик, в котором своим мнением поделился автовладелец Александр, присутствовавший на встрече. По его словам, вопросов ни к администрации, ни к губернатору нет. А если и есть, то к оценщику: «Как и по какому коэффициенту он считал? Спасибо администрации района и губернатору, что в беде не бросили, хоть какая-то помощь. Возможно, этих денег не хватит, но лучше хоть что-то, чем ничего».



У присутствовавшего там Сергея сложилось иное впечатление. «Абсолютно все недовольные вышли оттуда, с претензиями. И на эти претензии говорят, что всё это — добрая воля города, хотя Беглов обещал восстановить, а за эти деньги не восстановить автомобили. Это невозможно», — заключает мужчина. Конкретно Александра он тоже не припомнит.



Выплаты действительно доходят до миллиона рублей. Но, по данным Сергея, на максимальную сумму оценили повреждения грузового фургона Ford Transit, полноценный ремонт которого превышает 2 миллиона.



Добрая воля губернатора Претензии автомобилистов к суммам компенсаций по итогам оценки ущерба не редкость. Такие жалобы градом сыплются на страховые компании, но если в спорах со страховщиками хотя бы понятны правила игры, то здесь случай экстраординарный. Администрация района не зря подчеркивает «добрую волю». По закону город ничего компенсировать не обязан.

«Вопросы, конечно, были, не все согласны с результатами оценки, — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе районной администрации. — Но будем объективны, решение о восстановлении автомобилей — добрая воля губернатора города, который на месте происшествия 2 марта поручил оказать всестороннюю помощь жителям». «Фонтанка» опубликовала видео, где Беглов отвечает взволнованным горожанам: «Все будет восстановлено абсолютно. Автомобили? Будут выплачены компенсации».



«Фонтанка.ру»



Светлана, чья Honda Civic также получила значительные повреждения, сообщила «Фонтанке», что претензий ни к властям, ни к оценщику у нее нет: «Муж сказал, что ущерб у нас покрывается. Деньги нам еще не дали, но он сказал, что этой суммы будет вполне достаточно даже для нашей машины, которая пострадала практически на 85%. Так что мы очень благодарны губернатору нашему».

Благодарен администрации и владелец Lada Vesta SW Cross 2019 Денис, но у него остались вопросы к оценке. Он подчеркивает, что сам не специалист, но чисто по-человечески интересно: «Почему такая сумма? Именно определенная какая-то сумма. Она же там у нас была не расписана. <...> Мы расписались, что ознакомлены [с заключением], и на этом все. У меня вопрос, почему там, допустим, такая-то сумма, а не меньше или не больше?» Хватит ли этих денег на ремонт автомобиля, петербуржец пока не знает.



«Не знаю, как других оценивали. Человек был один, он все фотографировал, — отмечает Светлана. — Дядька этот бедный замерз, ходил до последнего фотографировал. <...> У него закончилась зарядка, он принес второй телефон. Все описывал, всех слушал внимательно, потому что на каждую машину уходило по два часа, если не больше». У нее работа специалиста нареканий не вызвала.

А оценщики кто?

Оценку по заказу районной администрации проводило ООО «Автомобильная экспертная независимая компания» (АЭНКОМ). На сайте компании сказано, что она основана в Петербурге в 1995 году и «до настоящего времени остается одной из крупнейших в своей отрасли». По данным СПАРК, выручка организации в 2022 году составила 48,7 млн рублей, чистая прибыль — 7,7 миллиона. Генеральный директор компании Дмитрий Бумагин снял трубку, но разговора не получилось. «Я ничего большего, чем вы написали в сегодняшней статье, вам не скажу», — сообщил он.



Как уже писала «Фонтанка», формально компенсировать ущерб автомобилю в ряде случаев позволяет страховой полис каско, но его оформление не обязательно, и далеко не факт, что беспилотник признают страховым случаем. Юрист Ксения Брикса отмечала, что по Закону «О противодействии терроризму» государство производит выплаты лицам, пострадавшим от терактов, а именно так и квалифицировали события на Пискаревском при возбуждении уголовного дела. При этом в Законе «О противодействии терроризму» прописано, что ущерб компенсируется за счет средств лица, совершившего теракт или его родственников. Установить кого-либо из них в истории с БПЛА практически нереально.



Если автовладельцы массово недовольны оценкой, они могут скооперироваться и сделать независимую — в другой оценочной компании, которой они больше доверяют, отмечает руководитель петербургского автоклуба «А24» Денис Шубин, а результаты — опубликовать в Интернете или СМИ. «Когда есть две оценки, уже их можно сравнивать», — говорит он.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

