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    Беспилотники в Петербурге

    «Добрая воля губернатора». Сколько заплатят жителям Пискаревского проспекта за поврежденные из-за БПЛА автомобили

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    Определены размеры компенсаций за поврежденные в результате атаки беспилотника автомобили жителей домов на Пискаревском проспекте. Диапазон широкий, суммы рассчитывались «исходя из характера повреждений и параметров машин».

    Как рассказали «Фонтанке» в администрации Красногвардейского района 28 марта, у всех автомобилей есть определенный износ, поэтому стоимость рассчитывалась с учетом этого аспекта. При этом в пресс-службе района отметили, что стоимость ремонта не занижали. В итоге владельцам 23 авто заплатят от 13 тысяч до 1,1 миллиона рублей.

    «Не все согласны с результатами оценки, но будем объективны: решение о восстановлении автомобилей — добрая воля губернатора города, который на месте происшествия 2 марта поручил оказать всестороннюю помощь жителям», — подчеркнули в районной администрации.

    Сейчас жители уже подписали уведомления о получении результатов оценки. Порядок выплат будет определен в ближайшее время, добавили в пресс-службе. Как сообщалось ранее, ориентировочно компенсации должны перечислить до конца первой недели апреля.

    Однако не все работы на Пискаревском проспекте идут гладко. После атаки БПЛА там так и не начали ремонтные работы в квартирах и не восстановили балконы. Об этом рассказали сами жильцы.

    Напомним, 2 марта беспилотник врезался в пятиэтажку на Пискаревском проспекте, 161. Инцидент признали терактом и возбудили уголовное дело. 19 марта «Фонтанка» писала, что квартиры, которые пострадали от падения БПЛА, пока не удается полностью восстановить и при этом избежать проволочек.

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