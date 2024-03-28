«Добрая воля губернатора». Сколько заплатят жителям Пискаревского проспекта за поврежденные из-за БПЛА автомобили

Определены размеры компенсаций за поврежденные в результате атаки беспилотника автомобили жителей домов на Пискаревском проспекте. Диапазон широкий, суммы рассчитывались «исходя из характера повреждений и параметров машин».
Как рассказали «Фонтанке» в администрации Красногвардейского района 28 марта, у всех автомобилей есть определенный износ, поэтому стоимость рассчитывалась с учетом этого аспекта. При этом в пресс-службе района отметили, что стоимость ремонта не занижали. В итоге владельцам 23 авто заплатят от 13 тысяч до 1,1 миллиона рублей.
«Не все согласны с результатами оценки, но будем объективны: решение о восстановлении автомобилей — добрая воля губернатора города, который на месте происшествия 2 марта поручил оказать всестороннюю помощь жителям», — подчеркнули в районной администрации.
Сейчас жители уже подписали уведомления о получении результатов оценки. Порядок выплат будет определен в ближайшее время, добавили в пресс-службе. Как сообщалось ранее, ориентировочно компенсации должны перечислить до конца первой недели апреля.
Однако не все работы на Пискаревском проспекте идут гладко. После атаки БПЛА там так и не начали ремонтные работы в квартирах и не восстановили балконы. Об этом рассказали сами жильцы.