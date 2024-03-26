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    Заплатят в апреле. Владельцам машин, разбитых в Петербурге БПЛА второго марта, оценили ущерб

    2011
    6 комментариев

    В начале апреля владельцы автомобилей, поврежденных в ходе атаки БПЛА 2 марта, получат компенсации на ремонт. Об этом они узнали на встрече с представителями администрации Красногвардейского района 26 марта.

    Пострадавших автомобилистов на встрече ознакомили с результатами оценки повреждений машин. Ее проводила независимая компания — по каждому автомобилю сумма компенсации на ремонт рассчитывалась в индивидуальном порядке. Выплаты владельцам транспортных средств должны поступить до конца первой недели апреля.

    Пресс-служба района опубликовала в своем телеграм-канале видеоролик, в котором своим мнением поделился автовладелец, присутствовавший на встрече. По его словам, вопросов ни к администрации, ни к губернатору нет, а если и есть, то к оценщику: «Как и по какому коэффициенту он считал? Спасибо администрации района и губернатору, что в беде не бросили, хоть какая-то помощь. Возможно, этих денег не хватит, но лучше хоть что-то, чем ничего».

    Ранним утром 2 марта беспилотник врезался в пятиэтажку на Пискаревском проспекте, 161. Инцидент признали терактом и возбудили уголовное дело. Разрушенные квартиры восстанавливают, остекляют балконы. От удара беспилотника пострадали 23 автомобиля.

    Страховые компании отказали в выплатах их владельцам, отметив, что произошедшее не является страховым случаем. Возместить причиненный ущерб власти пообещали за счет города.

    О попытках получить компенсацию за поврежденные во время атаки БПЛА автомобили мы писали здесь.

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    Комментарии 6

    Гость26 Мар 2024 в 21:43
    Первого числа))
    +0−0
    Гость26 Мар 2024 в 21:41
    1-го апреля заплатят.
    +0−0
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