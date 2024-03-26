Заплатят в апреле. Владельцам машин, разбитых в Петербурге БПЛА второго марта, оценили ущерб

В начале апреля владельцы автомобилей, поврежденных в ходе атаки БПЛА 2 марта, получат компенсации на ремонт. Об этом они узнали на встрече с представителями администрации Красногвардейского района 26 марта.



Пострадавших автомобилистов на встрече ознакомили с результатами оценки повреждений машин. Ее проводила независимая компания — по каждому автомобилю сумма компенсации на ремонт рассчитывалась в индивидуальном порядке. Выплаты владельцам транспортных средств должны поступить до конца первой недели апреля.