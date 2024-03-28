«Прости!!!» Алла Пугачева ответила на пост Манижи о последствиях теракта в «Крокус Сити Холле»

Алла Пугачева оставила короткий комментарий к видео, размещенному певицей Манижей в соцсетях. «Прости!!!» — написала она и получила в ответ от хозяйки страницы признание: «Я вас очень люблю, Алла Борисовна».



Видеообращение, которое записала недавняя участница «Евровидения» от России, было посвящено общественной реакции на теракт в «Крокус Сити Холле»: Манижа поделилась переживаниями насчет последствий, которые, по ее словам, «обрушатся на таджиков и всех жителей Центральной Азии», и «публичной пытки», ставшей ответом на «вопиющее зверство».

