«Прости!!!» Алла Пугачева ответила на пост Манижи о последствиях теракта в «Крокус Сити Холле»

Алла Пугачева оставила короткий комментарий к видео, размещенному певицей Манижей в соцсетях. «Прости!!!» — написала она и получила в ответ от хозяйки страницы признание: «Я вас очень люблю, Алла Борисовна».
Видеообращение, которое записала недавняя участница «Евровидения» от России, было посвящено общественной реакции на теракт в «Крокус Сити Холле»: Манижа поделилась переживаниями насчет последствий, которые, по ее словам, «обрушатся на таджиков и всех жителей Центральной Азии», и «публичной пытки», ставшей ответом на «вопиющее зверство».
Делясь этими мыслями, певица вспоминала свою бабушку, которой нет на Земле уже 14 лет и которая учила ее, среди прочего, смирению. Артистка сказала, что «рада», что ее бабушка «не проживает то, что происходит с нами и с миром», но при этом чувствует ее присутствие в словах тех, что считает: убийца не имеет национальности, и даже в самой ужасной ситуации нужно оставаться людьми.
Теракт в Подмосковье, совершенный вечером 22 марта, унес, по информации на вечер 27 марта, 143 жизни. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку. Уже известно, что четверо обвиняемых, одного из которых заносили в суд на носилках, пробудут под стражей до 22 мая 2024 года. После этого их ждет новое заседание суда.