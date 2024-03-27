Елена Михайлова покинула правление «Газпрома». В него вошли Елена Илюхина и Сергей Куприянов

Совет директоров «Газпрома» изменил состав правления компании. Из него вышла Елена Михайлова и вошли Елена Илюхина и Сергей Куприянов, назначенные недавно заместителями председателя правления.



О решении совета директоров 27 марта сообщили в пресс-службе компании. Илюхина и Куприянов избраны членами правления ПАО «Газпром» сроком на 5 лет. Как следует из данных портала раскрытия корпоративной информации, полномочия Михайловой в качестве члена правления прекращены.

Елена Илюхина — заместитель генерального директора «Газпром нефти». Она курировала строительство Лахта Центра и пространства «Цифергауз» в Петербурге, а также стадиона «G-Drive Арена» в Омске, кроме того возглавляет совет директоров ФК «Зенит». Она назначена зампредом правления «Газпрома» и начальником департамента 105, занимающегося управлением активами. Прежний руководитель департамента Елена Михайлова теперь будет руководить проектом развития территории «Горская». Сергей Куприянов продолжает руководить департаментом 106, который отвечает за информацию и связи с общественностью.