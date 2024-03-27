Более 100 человек в больнице, двое умерли после приема японских БАДов, снижающих холестерин

Два человека умерли и 106 госпитализированы после приема пищевых добавок с красным дрожжевым рисом от компании Kobayashi Pharmaceutical Co.. Об этом 26 марта сообщило японское издание Kyodo news со ссылкой на производителя БАДов и министерство здравоохранения Японии. Они поставляются 50 компаниями по всему миру и позиционируются как снижающие уровень холестерина. В России эти добавки продаются на маркетплейсах.



Производитель БАДов из Осаки сообщил, что один человек умер от заболевания почек после того, как, по-видимому, принимал добавки из красного дрожжевого риса «бени коджи» в течение примерно трех лет. После слушаний по этому делу в Министерстве здравоохранения Японии поступило сообщение о второй смерти.