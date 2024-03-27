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    Более 100 человек в больнице, двое умерли после приема японских БАДов, снижающих холестерин

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    Два человека умерли и 106 госпитализированы после приема пищевых добавок с красным дрожжевым рисом от компании Kobayashi Pharmaceutical Co.. Об этом 26 марта сообщило японское издание Kyodo news со ссылкой на производителя БАДов и министерство здравоохранения Японии. Они поставляются 50 компаниями по всему миру и позиционируются как снижающие уровень холестерина. В России эти добавки продаются на маркетплейсах.

    Производитель БАДов из Осаки сообщил, что один человек умер от заболевания почек после того, как, по-видимому, принимал добавки из красного дрожжевого риса «бени коджи» в течение примерно трех лет. После слушаний по этому делу в Министерстве здравоохранения Японии поступило сообщение о второй смерти.

    Один из умерших заказывал регулярно «холестерин хелп» с апреля 2021 по февраль 2024 года, сообщила компания. Она изучает причинно-следственную связь между приемом пищи и смертью человека в феврале. По данным Kobayashi Pharmaceutical, проблемная партия бени-коджи была произведена на заводе в Осаке.

    Когда число госпитализированных после приема добавок выросло до 106, правительство заявило, что проведет экстренные проверки продуктов питания.

    А компания Kobayashi Pharmaceutical обратилась ко всем компаниям, поставляющим ее бени-коджи с просьбой добровольно отозвать не только БАДы, а всю продукцию, в которых используется красный дрожжевой рис. Он входит в широкий ассортимент продуктов, включая саке, кондитерские изделия, хлеб и мисо.

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