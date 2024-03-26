Задержанный после постов о теракте в «Крокусе» Конашенок остается в отделе полиции Петербурга — дела пока нет

Петербургский дизайнер Николай Конашенок провел ночь в отделе полиции. Уголовное дело в отношении него пока не возбуждено, стало известно «Фонтанке» 26 марта.



Мужчину задержали накануне в Пулково после публикаций о теракте в «Крокус Сити Холле» в соцсетях. Он публично извинился, однако его дальнейшая судьба пока неясна. Правоохранители продолжают разбираться.



Новых сведений нет и у супруги Николая, бывшего директора «Новой Голландии» Роксаны Шатуновской. Говорить с журналистом «Фонтанки» она отказалась, но опубликовала пост в соцсетях, в котором заявила, что новостей нет.

