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    Задержанный после постов о теракте в «Крокусе» Конашенок остается в отделе полиции Петербурга — дела пока нет

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    Петербургский дизайнер Николай Конашенок провел ночь в отделе полиции. Уголовное дело в отношении него пока не возбуждено, стало известно «Фонтанке» 26 марта.

    Мужчину задержали накануне в Пулково после публикаций о теракте в «Крокус Сити Холле» в соцсетях. Он публично извинился, однако его дальнейшая судьба пока неясна. Правоохранители продолжают разбираться.

    Новых сведений нет и у супруги Николая, бывшего директора «Новой Голландии» Роксаны Шатуновской. Говорить с журналистом «Фонтанки» она отказалась, но опубликовала пост в соцсетях, в котором заявила, что новостей нет.

    «Я пока ничего не знаю о его судьбе. Новостей нет никаких, ни плохих, ни хороших», — написала Шатуновская.

    Конашенок неэтично высказался о теракте в «Крокусе», его посты проверяют на экстремизм. Петербуржец собирался вылететь в Ереван, но был задержан сотрудниками Центра «Э» в Пулково. После высказываний Конашенка его жена покинула пост генерального директора «Новой Голландии».

    Позже полиция Петербурга распространила видео, на котором автор публикаций извиняется за написанное и говорит, что не поддерживает терроризм.

    Николай Конашенок сотрудничал с такими СМИ, как «Собака.ru», «Коммерсант», «Афиша». Затем он начал реставрировать восточноевропейскую мебель 1960–1970-х годов, найденную на свалках. У Конашенка есть доля в баре на Петроградской стороне.

    Также Николай Конашенок выступил переводчиком книги «Частная армия Попски». Это мемуары русского эмигранта во втором поколении Владимира «Попски» Пенякова, сколотившего собственный батальон под крылом вооруженных сил Великобритании во Вторую мировую войну.«Фонтанка» публиковала отрывок книги с предисловием переводчика.

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