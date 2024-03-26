Песков рассказал, что думает про ЕГЭ, на примере собственных детей

Споры о необходимости Единого государственного экзамена будут продолжаться, но лучше заниматься его совершенствованием, чем «шарахаться из одной стороны в другую». Об этом в интервью газете «Аргументы и факты» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также поделился, как готовились к ЕГЭ его дети.



По словам Пескова, ЕГЭ «при всех недостатках» позволяет детям из разных уголков страны поступать в те вузы и города, в которых они хотят учиться, пишет «АиФ» 26 марта. «Это очень большое достижение. В сильное учебное заведение попадают сильные дети из разных уголков страны, талантливая молодёжь получает дорогу в жизнь», — сказал он, добавив, что лучше приводить ЕГЭ в соответствие с запросами общества, чем менять экзаменационные системы.