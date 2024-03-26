BMW распотрошила «Газель» на вантовом мосту, пробка — почти 10 км

Пробка длиной почти 10 километров образовалась утром 26 марта на внутреннем кольце КАД перед вантовым мостом.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» сообщили, что в 2:40 поступила информация о ДТП на 55-м километре внутреннего кольца с участием двух легковых автомобилей. Они заняли первую и вторую полосы. Никто не пострадал. Участники — BMW и «Газель», рассказывают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». На кадрах с места видно, что груз из фургона высыпался на проезжую часть.
В связи с транспортным затором на проспекте Обуховской Обороны у развязки с КАД автобусные маршруты
При этом загруженность дорог Петербурга в целом невелика — 4 балла, по данным на 8:27. Зимой в это время бывает 5, а иногда и