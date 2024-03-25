    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, зап

    751мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.61eur100.22

    Двое мужчин баллонами пропана громили заправку на Партизанской улице

    1378
    6 комментариев
    ПоделитьсяПоделиться

    Сотрудники Росгвардии задержали двух агрессивных мужчин, ломавших АЗС в Красногвардейском районе Петербурга. В качестве орудия они использовали газовые баллоны.

    В двенадцатом часу ночи 22 марта сотрудники Росгвардии получили сигнал, что на заправочной станции на Партизанской улице сработала кнопка тревожной сигнализации, сообщает 25 марта пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти. На месте оказалось, что двое нетрезвых мужчин в ходе конфликта с оператором АЗС разбили стекла помещения станции баллонами от газа пропан. Судя по фото, они смогли еще и закинуть два баллона в помещение.

    Росгвардейцы задержали дебоширов. Мужчин 35 и 37 лет доставили в 52-й отдел полиции. Отмечается, что задержанные ранее привлекались к административной ответственности за различные правонарушения и за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

    Фото: Вневедомственная охрана по СПб и ЛО

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургАЗС
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close