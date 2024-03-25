Двое мужчин баллонами пропана громили заправку на Партизанской улице

Сотрудники Росгвардии задержали двух агрессивных мужчин, ломавших АЗС в Красногвардейском районе Петербурга. В качестве орудия они использовали газовые баллоны.
В двенадцатом часу ночи 22 марта сотрудники Росгвардии получили сигнал, что на заправочной станции на Партизанской улице сработала кнопка тревожной сигнализации, сообщает 25 марта пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти. На месте оказалось, что двое нетрезвых мужчин в ходе конфликта с оператором АЗС разбили стекла помещения станции баллонами от газа пропан. Судя по фото, они смогли еще и закинуть два баллона в помещение.
Росгвардейцы задержали дебоширов. Мужчин 35 и 37 лет доставили в 52-й отдел полиции. Отмечается, что задержанные ранее привлекались к административной ответственности за различные правонарушения и за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.