Мария Спроге — театральный художник и ученица Кочергина — расскажет, как рождаются декорации

Представьте себе, что вы художник и вам нужно «художественно решить» документальную историю. Двенадцатилетняя шведская девочка Сара, не очень любящая себя, но при этом желающая стать актрисой, пишет письмо обожаемой всеми писательнице Астрид Линдгрен. И та отвечает. Как вспоминала Сара, ответ был довольно жесткий, как взрослому человеку. Завязалась переписка (Астрид и Сара ни разу не встретились), спустя десятилетия письма были опубликованы. Спектакль-размышление о счастье найти «значимого взрослого», о возможности быть собой создавали не только режиссер, актрисы, композитор, но и, конечно, театральный художник Мария Спроге. Она — выпускница курса выдающегося Эдуарда Кочергина, главного художника БДТ на протяжении уже десятилетий. А он нередко цитирует выражение «Фантазия — это знание». Нужно знать историю искусств, историю сценографии и костюма, литературу, основы драматургии, основы режиссуры. Мария расскажет, с чего на самом деле начинается театр (вряд ли с вешалки), насколько свободен театральный художник (ведь его ограничивают и режиссер, и бюджет) и как творцу работать в стрессовых условиях дедлайна.

