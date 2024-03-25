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    Теракт в Crocus City Hall

    Сто детей эвакуировали из детского сада на Новосибирской. Там загорелся электрощит

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    Внеплановую прогулку и возможность посмотреть на пожарную технику обеспечил воспитанникам детского сада загоревшийся электрощит. Обошлось без пострадавших.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, три пожарных расчёта спешили на Новосибирскую улицу, 15, корпус 2, около одиннадцати часов утра 25 марта. Сигнал о возгорании поступил из детского сада.

    По предварительным данным, загорелся электрощит на первом этаже. Его быстро потушили — обгорело меньше квадратного метра.

    Детям и персоналу пришлось отправиться на вынужденную прогулку. Были эвакуированы сто детей и двадцать взрослых.

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