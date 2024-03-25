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    На Урале заблокированы шахтеры после обрушения породы в шахте

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    В Свердловской области произошло обрушение горных пород на шахте «Кальинская» («РусАл»). За завалами находятся двое рабочих. Об этом в понедельник, 25 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу АО «Североуральский бокситовый рудник».

    Они живы и подают сигналы, передает издание E1.RU.

    «Спецслужбы уже организовали спасательную операцию», — говорится в публикации издания.

    Личности рабочих установлены — это два местных жителя 1992 и 1997 года рождения. Они подают признаки жизни, стуча по трубам.

    Ранним утром в понедельник произошел горный удар. На место происшествия прибыли спасатели.

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