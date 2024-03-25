На Урале заблокированы шахтеры после обрушения породы в шахте

В Свердловской области произошло обрушение горных пород на шахте «Кальинская» («РусАл»). За завалами находятся двое рабочих. Об этом в понедельник, 25 марта , сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу АО «Североуральский бокситовый рудник».

Они живы и подают сигналы, передает издание E1.RU.



«Спецслужбы уже организовали спасательную операцию», — говорится в публикации издания.

Личности рабочих установлены — это два местных жителя 1992 и 1997 года рождения. Они подают признаки жизни, стуча по трубам.



Ранним утром в понедельник произошел горный удар. На место происшествия прибыли спасатели.

